Da Perin a Favilli: quanta Juve, nel Genoa che sfida la Juve

Ci sono gli ex, poi quelli che ancora non lo sono e quelli che magari lo diventeranno. Tanta Juve, nel Genoa che sfiderà questa sera la Juventus di Maurizio Sarri: ben sei undicesimi della squadra titolare schierata da Davide Nicola, infatti, hanno o hanno avuto un rapporto con la Vecchia Signora. Tre sono in prestito: il portiere Perin, il difensore Romero, l'attaccante Favilli. Poi a centrocampo c'è Sturaro, fino a pochi mesi fa in bianconero e oggi tutto rossoblù. Assieme a lui, Cassata, anche lui contrattualmente non più legato a Madama ma cresciuto anche nelle giovanili juventine. E ancora Andrea Masiello: in questo caso, per dire la verità, bisogna risalire addirittura al lontano 2006, quando la Juve lo cedette a titolo definitivo al Siena. Ma anche il difensore è cresciuto nelle giovanili del club piemontese. E infine c'è chi potrebbe anche scoprirlo in futuro, un legame con la Juve: Pinamonti, centravanti finito nel mirino dei campioni d'Italia. Ma qui sì, ancora non ci siamo e sono pure speculazioni. A livello statistico, però, il dato dei sei titolari su undici con trascorsi per varia natura collegabili alla Juventus, è di sicuro interessante.