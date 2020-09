Da Perin a Luca Pellegrini: così Faggiano ha rivoluzionato il Genoa in due settimane

Nella gara d'esordio contro il Crotone, partita vinta 4-1, il Genoa tra titolari e calciatori entrati a gara in corso ha schierato otto volti nuovi. E' la squadra che ne ha schierati di più, è la squadra che fino a questo momento s'è mossa in maniera più significativa sul mercato.

Ufficializzato nella prima metà di agosto, il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano ha formalizzato il suo primo acquisto per il Genoa 2020/21 lo scorso 4 settembre, col ritorno di Mattia Perin dalla Juventus. E da allora non s'è più fermato. Tre giorni dopo è stata resa nota la permanenza di Mattia Destro, che era in scadenza di contratto. L'ex attaccante del Bologna ha subito risposto presente, andando a segno al pari di altri due volti nuovi: Marko Pjaca (anche lui arrivato in prestito dalla Juventus) e Davide Zappacosta (altro prestito secco, dal Chelsea).

Formula diversa, invece, quella utilizzata per prelevare dall'Atalanta Lennart Czyborra: prestito con obbligo di riscatto per il classe '99 letteralmente 'strappato' al Cagliari. Per rinforzare la linea mediana sono stati acquistati Filippo Melegoni, Miha Zajc e Milan Badelj.

La difesa è stata rinforzata con Edoardo Goldaniga, mentre la scommessa porta il nome e il cognome di Joel Asoro. L'ultimo arrivato, invece, è Luca Pellegrini: altro prestito secco dalla Juventus per il terzino classe '99 che è già in città e nelle prossime ore firmerà il contratto.