Da Piatek a De Paul: come la Fiorentina può impiegare il tesoretto Chiesa

Federico Chiesa alla Juventus sembra essere una storia destinata a concludersi positivamente. Questo ovviamente per i bianconeri, che si ritroverebbero in casa uno dei migliori prospetti del nostro calcio, annichilendo ancora una volta la concorrenza. Da parte viola invece, ovviamente molto dipenderà da come verrà sostituito, considerando che a poche ore dal gong del 5 ottobre, trovare giocatori di questo livello è tutt'altro che facile.

Risale El Pollo - Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Rodrigo De Paul, che Pradè ha sempre seguito con attenzione visto il suo passato all'Udinese e che accontenterebbe anche Commisso "goloso" di giocatori di talento e fantasiosi come l'argentino. Il problema è che Iachini preferirebbe che l'investimento venisse fatto per una punta, con Piatek al centro dei suoi pensieri anche grazie a un prezzo abbordabile. Un binomio che probabilmente non è destinato ad arrivare insieme, perché banalmente il costo dei due cartellini, anche dilazionato in più mesi, sarebbe superiore ai proventi della cessione di Chiesa e la Fiorentina ha bisogno anche di prendere un esterno.

Fascia in salsa spagnola - Al posto di Chiesa, ecco che i viola potrebbero allargare la schiera di svincolati dopo aver acquistato Caceres e Ribery nella passata stagione e Borja Valero con Bonaventura nelle scorse settimane, richiamando in Italia José Maria Callejon, ancora senza contratto dopo l'addio al Napoli. In alternativa, un altro spagnolo da trattare con la famiglia Pozzo, ovvero Deulofeu in uscita dal Watford retrocesso in Championship alla fine dell'ultima stagione.