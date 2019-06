Da Pinamonti a Burgio, le plusvalenze Inter. Ma non è l'unico club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter gioca contro il tempo per trovare i milioni necessari per le plusvalenze. E molto dipenderà da Andrea Pinamonti, attaccante che nella stagione scorsa ha militato nel Frosinone, facendo anche una discreta figura. I diciotto milioni metterebbero a posto completamente il bilancio dell'Inter, da capire se - realmente - metà della cifra eventualmente versata dal Genoa andrà (o meno) al Chievo Verona. Per lui uno stipendio da top, 2 milioni più bonus (più di Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta in Champions League) e la possibilità di una recompra da parte dell'Inter.

LE ALTRE PLUSVALENZE - Oltre a Pinamonti c'è un esercito di giocatori che hanno lasciato il nerazzurro nell'ultimo mese. Da Adorante - scambio con Brazao, da capire se alla pari - a Zinho Vanheusden, ceduto per 12,5 milioni di euro. Poi Puscas, Burgio, Merola, Gavioli, Rizzo. Una squadra di bassa Serie A non arriverebbe a cedere per 45 milioni, l'Inter sì. Ma non è la sola.

ROMA E JUVENTUS - Perché, va detto, per rimanere nel fair play finanziario ci hanno pensato anche capitolini e bianconeri, i primi grazie a Pellegrini (Lorenzo) e non El Shaarawy, valutati più o meno pari, il primo che va alla Juventus in cambio di Spinazzola e conguaglio (a bilancio operazione che soddisfa tutti) l'altroche dice di no ai 48 milioni di euro dalla Cina. La Roma ha dovuto dire addio a Manolas, ma avrà Diawara dal primo luglio. Rimangono operazioni sostanzialmente corrette, ma discutibili eticamente.

IL MILAN PAGA PER TUTTI - L'unica società che non ha mai condotto questo tipo di operazioni (almeno in tempi recenti) è quella rossonera. Da una parte è un errore, perché non è mai stato venduto nessuno negli ultimi anni. Dall'altra può essere visto come il caso paradigmatico di come il fair play, senza magheggi contabili, rischia di essere un problema sempre più grosso. Tanto da non giocare le coppe europee ed essere felice di ciò.