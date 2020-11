Da Pirlo a Gattuso, Galliani sui tanti ex Milan oggi allenatori: "La soddisfazione più grande"

Intervistato da Sky Sport dopo l'amichevole contro l'Inter, l'ad del Monza Adriano Galliani ha commentato anche il presente da allenatori di tanti ex calciatori del suo Milan: "Se fate il conto di quanti ex giocatori del Milan sono diventati grandi allenatori, vi renderete conto di come il Milan sia stato una grande palestra. Questa è forse la cosa che rende più orgogliosi il presidente Berlusconi e me", le sue parole sui vari Pirlo, Gattuso, Shevchenko, Inzaghi, Nesta e Seedorf.