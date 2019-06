© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola ricapitola quelli che sono stati tutti gli affari a colpo zero di Fabio Paratici, quarantaseienne direttore sportivo della Juventus. Una lunga lista, chiusa con e senza Marotta. Da Neto ad Andrea Barzagli. Da Dani Alves ad Andrea Pirlo, da Emre Can a Sami Khedira fino ad arrivare a Paul Pogba, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Aaron Ramsey. E ora anche Adrien Rabiot? L'interesse risale al 2014 ma ora la sterzata per portarlo alla Vecchia Signora sembra decisiva.