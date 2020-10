Da Pobega a Nahuel Estevez: tutti i trasferimenti dello Spezia

Il mercato dello Spezia ha regalato diversi volti nuovi alla rosa di mister Italiano. Un perfetto mix di giocatori di esperienza e giovani da lanciare che ha aumentato numericamente e qualitativamente la rosa ligure. A livello generale la società neopromossa ha cercato di mantenere l'ossatura dello scorso anno, facendo partire solo quei giocatori non più funzionali alle esigenze tattiche del tecnico.

Le operazioni in entrata

Ivan Provedel (P) (Empoli) DEF

Léo Sena (C) (Atlético Mineiro) PRE

Daniele Verde (C) (AEK) PRE

Julian Chabot (D) (Sampdoria) PRE

Lucien Agoume (C) (Inter) PRE

Tommaso Pobega (C) (Milan) PRE

Diego Farias (A) (Cagliari) PRE

Alessandro Deiola (C) (Cagliari) PRE

Nahuel Estévez (C) (Estudiantes) PRE

Rafael (P) (Cagliari) SVI

Kevin Agudelo (C) (Genoa) PRE

Roberto Piccoli (A) (Atalanta) PRE

Federico Mattiello (C) (Atalanta) PRE

Ardian Ismajli (D) (Hajduk Split) DEF

Lorenzo Colombini (D) (Inter) SVI

Cristian Dell'orco (D) (Sassuolo) PRE

Riccardo Marchizza (D) (Sassuolo) PRE

Jeroen Zoet (P) (PSV Eindhoven) DEF

Jacopo Sala (C) (Spal) SVI

Le operazioni in uscita

Alessandro Bordin (C) (Casertana) PRE

Lorenzo Colombini (D) (Novara) PRE

Sveinn Aron Gudjohnsen (A) (Odense) PRE

Theophilus Awua (C) (Cittadella) PRE

Pietro Ceccaroni (D) (Venezia) DEF

Delano (A) (Heracles Almelo) DEF

Buffonge (C) (NAC Breda) DEF

Soufiane Bidaoui (A) SVI