Il Milan continua a studiare Dennis Praet. La Sampdoria non si sposta dalle richieste per il centrocampista belga, spiega Tuttosport oggi in edicola, da 25 milioni di euro. 30 invece quelli richiesti dal Benfica per Gedson Fernandes, in difesa invece sono caldi e vivi i contatti con gli intermediari di Dejan Lovren del Liverpool: i Reds vogliono 20 milioni per il cartellino del croato. Intanto per l'attacco il club rossonero continua a studiare Mariano Diaz del Real Madrid.