Da predestinato a certezza: Donnarumma, è l'anno della consacrazione

© foto di Federico Gaetano

Gianluigi Donnarumma sta vivendo a oggi il miglior momento della sua carriera. L'ennesima prestazione maiuscola porta in dote, oltre all'ennesimo clean sheet la conferma che le scorie legate al pasticcio del rinnovo contrattuale nell'estate 2017 e che ne hanno condizionato il rendimento sono un lontano ricordo.

L'ultima prestazione negativa in campionato risale al derby, uno dei punti più bassi della sua carriera. L'errore di valutazione nell'uscita che ha causato il gol di Icardi oltre a costare la stracittadina lo ha esposto a feroci critiche. Dalle quali ha risposto con una serie impressionanti di prestazioni: da allora 18 presenze e 11 gol al passivo e una media voto in questo lasso di tempo di 6.59.

Per rendimento è di gran lunga il miglior portiere della Serie A e soprattutto una piacevole conferma dell'investitura avvenuta più di tre anni fa, quello status di predestinato che ha schiacciato altri giovani come lui.

Non secondario, per la sua crescita esponenziale, il cambio di preparatore portieri: il lavoro di Valerio Fiori, subentrato nella nuova stagione, sta portando i frutti sperati. Per la gioia del Milan e della Nazionale.