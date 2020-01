© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sboccia attaccante, diventa terzino. La parabola di Jean-Claude Ntenda è una corsa all'indietro per guardare la porta avversaria sempre più da lontano, fermare gli avversari e puntarla a gambe levate. Gran fisico, in cerca di sviluppo in quanto a rapidità e elasticità, Junior si è così trasformato in esterno basso di difesa puro. Di grandi spinta e corsa, struttura, tatticamente da sgrezzare ma pepita nella quale la Juventus ha deciso di investire. Dal CC de Taverny all'AS Ermont fino all'Entente Sannois Saint-Gratien per finire al Nantes dal luglio del 2017, Ntenda ha fatto la trafila delle giovanili coi Blues con l'ultima apparizione nel lucente 5-0 alla Russia di settembre. Figlio della splendida generazione 2002, quella di Agoumé dell'Inter e di Aouchiche del Paris Saint-Germain, sarebbe stato pagato circa 400mila euro al Nantes, ovvero lail doppio dell'indennità di formazione.