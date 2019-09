Da punto di forza a uomo della discordia: il delicato compito di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da salvatore della patria e punto di forza a principale accusato. Le vie di mezzo sembrano non esistere in casa Torino, specie dopo la delusione subita in seguito alla sconfitta di lunedì sera contro il Lecce. Le aspettative di aggancio alla vetta con annesso sorpasso ai cugini della Juventus sono state disattese, e molte delle valutazioni in tal senso riguardano le scelte effettuate da Walter Mazzarri. L’artefice della grande stagione passata ha di fatto peccato di eccessiva prudenza schierando una formazione con il solo Belotti a fare da riferimento avanzato e rinunciando alla qualità del neo acquisto Simone Verdi oltre che alla verve di Zaza che pure aveva fatto bella mostra della sua vena realizzativa in questo avvio di stagione. Sacrificare tecnica e velocità sull’altare dell’equilibrio non è stata una scelta felice, di cui però va dato atto a Mazzarri di essersi assunto la piena responsabilità. Il prossimo turno offre un’immediata possibilità di riscatto contro una Sampdoria ancora ferma a zero punti ed in piena crisi esistenziale dopo l’estate travagliata appena trascorsa. Al tecnico dei granata il compito di riprendere il filo del discorso interrotto nel pre sosta, cercando di regalare alla piazza quell’entusiasmo che scelte meno conservatrici possono certamente contribuire a ricreare.