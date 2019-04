Da quasi azzurro a carnefice: Torreira ora fa sorridere i Gunners

Fonte: Dall'inviato a Londra

C'era un momento in cui Lucas Torreira è stato a un passo dal Napoli. Un anno fa gli azzurri si apprestavano a espugnare la sponda bianconera di Torino, mentre non v'era ancora certezza sul divorzio a fine stagione con Maurizio Sarri. La cessione di Jorginho era invece nell'aria, come dimostra il forte interesse manifestato a più riprese per l'ex Sampdoria e confermato da suo agente attraverso le radio napoletane e alcune testate nazionali. Il sudamericano è invece finito invece all'Arsenal, forse 'colpa' del cambio di guida tecnica in casa partenopea. I gunners sono stati abili a bruciare la concorrenza e stasera hanno avuto una nuova conferma sulla bontà dell'operazione: il 2-0 di Torreira al Napoli - arrivato con la netta deviazione di Koulibaly - suona, forse, come una sorta di rivincita personale. Unai Emery gongola.