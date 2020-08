Da quello scudettato a oggi: gli Spezia che hanno segnato la storia

Probabilmente nessuno fra i nati dal dopoguerra a oggi a La Spezia avrebbe mai pensato di vivere una serata così, la Serie A è sempre stato un miraggio, un orizzonte sempre troppo lontano anche quando a capo del club è arrivato quel Gabriele Volpi che ha permesso alla piazza di vivere stabilmente in Serie B. Probabilmente la maggior parte degli spezzini pensava che sarebbe stato difficile replicare le gioie vissute nel 1999-2000 quando con Andrea Mandorlini in panchina la squadra conquistò la promozione in C1 da imbattua, una squadra quella che aveva Zaniolo senior al centro dell’attacco, e che sulle ali volava grazie al Sindaco Chiappara e Coti e aveva in Salsano il cervello della squadra e nell’argentino Rubini il difensore dei pali.

Qualcuno forse preferiva quello di Antonio Soda che nel 2005-06 riportò le Aquile in Serie B trascinato dal gol di Guidetti e che a centrocampo aveva quel Padoin poi pluriscudettato con la Juventus e il compianto Paolo Ponzo. O magari preferivano quella del 2011-12 che con Michele Serena centrò il Triplete di Serie C (Campionato, Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C) con Vannicchi sulla trequarti ed Evacuo di punta.

Ora però c’è un nuovo Spezia da ricordare e raccontare ai nipoti come i nonni di tanti spezzini facevano con quello di Ottavio Barbieri che vinse uno Scudetto riconosciuto solo molti decenni dopo, una squadra capace di battere anche il Grande Torino e che aveva in Costa un vero e proprio mito e che pagò dazio alla guerra con la morte, nelle fila dei partigiani, dei fratelli Incerti che di quella squadra facevano parte.

Questi gli Spezia storici a cui stasera si aggiunge quello di Italiano

Spezia 1943-44 Bani; Persia; Amenta, Borrini, Scarpato; Tommaseo, Gramaglia. Tori; Rostagno, Angelini, Costa. Allenatore: Barbieri

Spezia 1999-2000 Rubini; Sottili, Bordin, Milone: Chiappara, Catalano, Mingazzini, Coti; Salsano,Fiori (Carlet); Zaniolo. Alleatore: Mandorlini

Spezia 2005-06 Rotoli; Bianchi, Maltagliati, Fusco, Gorzegno; Ponzo, Grieco, Padoin; Alessi; Varricchio, Guidetti. Allenatore: Soda

Spezia 2011-12 Russo; Rivalta, Bianchi, Lucioni; Casoli, Bianco, Grauso, Pedrelli; Vannucchi; Guerra, Evacuo. Allenatore: Serena

Spezia 2019-20 Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Magggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. Allenatore: Italiano