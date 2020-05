Da Rakitic a Firpo passando per Semedo: le contropartite che il Barça offre all'Inter per Lautaro

Lautaro Martinez continua ad essere il principale obiettivo di mercato del Barcellona. Come si legge sulle colonne di Marca il club blaugrana non vorrebbe spendere 111 milioni (la clausola di Lautaro), ma potrebbe arrivare massimo a 60 milioni, inserendo una o più contropartite per convincere i nerazzurri: Rakitic, Vidal, Umtiti, Semedo, Junior Firpo, Todibo, questi i nomi che il Barça può mettere sul piatto per arrivare al Toro.