Da Ranieri a Ranieri passando da Mou: le panchine saltate in Premier

Da Claudio Ranieri a Claudio Ranieri. Sono cambiate per adesso sei panchine nella Premier League 2018/2019 e quello del tecnico italiano è stato il primo nome a subentrare ma pure l'ultimo a saltare per adesso. Il Tinkerman subentrò al deludente Slavisa Jokanovic ma i risultati, coi Cottagers vicini al baratro della retrocessione, hanno portato la dirigenza a mettere un caretaker come Scott Parker come allenatore per l'impresa. E' saltato il Southampton, con un tedesco come Ralph Hasenhuttl a risollevare i Saints dai disastri di Mark Hughes. Clamoroso l'esonero di José Mourinho ma il Manchester United, da quel 18 dicembre, è rinato sotto la guida del norvegese Ole Gunnar Solskjaer che adesso può anche guadagnarsi una sorprendente e inattesa riconferma in estate. Germania-Germania in casa Huddersfield, dal Borussia Dortmund è arrivato Jan Siewert per prendere il posto di David Wagner. Shockante infine l'addio di Brendan Rodgers al Celtic Glasgow primo in Scottish Premier League ma il richiamo di quella inglese e del Leicester City per il dopo Claude Puel era troppo forte.

14 novembre Fulham: da Slavisa Jokanovic a Claudio Ranieri

3 dicembre Southampton: da Mark Hughes a Ralph Hasenhuttl (Kelvin Davis come traghettatore dal 3 al 5 dicembre)

18 dicembre Manchester United: da José Mourinho a Ole Gunnar Solskjaer

14 gennaio Huddersfield: da David Wagner a Jan Siewert (Mark Hudson traghettatore dal 14 al 21 gennaio)

24 febbraio Leicester City: da Claude Puel a Brendan Rodgers (Mike Stowell traghettatore dal 24 al 26 febbraio)

28 febbraio Fulham: da Claudio Ranieri a Scott Parker