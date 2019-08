Da Ribery a Chiesa e Grifo: il punto sul mercato della Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La rivoluzione americana è iniziata. Badelj, Boateng, Lirola e non solo, il mercato viola è in pieno fermento. Tanto ruoterà attorno al domani di Federico Chiesa ma è chiaro che Pradè e Barone vogliano regalare alla piazza viola nuovi rinforzi.

Un mercato di profondo cambiamento Quella viola è un'estate di cambiamento. Totale. I gigliati cercano nomi importanti e d'esperienza: con Franck Ribery è distanza, al momento tosta da colmare, sulle cifre dell'ingaggio. Per Suso idem: col Milan può anche arrivare l'accordo ma 4 milioni all'anno sono troppi per la Fiorentina. Mario Balotelli davanti è un'ipotesi di lavoro ma solo nel ventaglio delle idee. La Fiorentina cerca comunque un centravanti (il sogno di Commisso, chiaramente complicatissimo, resta Zlatan Ibrahimovic ma la fattibilità è molto lontana). Tra le idee c'è anche Keita Balde Diao del Monaco oltre a Matteo Politano dell'Inter e Vincenzo Grifo dell'Hoffenheim. I contatti sono concreti ma il club tedesco non molla dalla valutazione di oltre 10 milioni.

Chiesa e gli altri addii A ballare è sempre il futuro di Federico Chiesa. La Juventus sembra la concorrente più accreditata per inserirlo nel tridente di Sarri, Commisso non molla e dirà no a tutte le proposte. Intanto non mancano i nomi in partenza. I viola cercano squadra per Marco Benassi, per Bryan Dabo, per Valentin Eysseric e per un'altra lunga schiera di partenti. La Roma è su German Pezzella ma coi viola c'è distanza tra domanda e offerta (20 milioni di euro la richiesta per l'ex Betis). Per adesso stallo sul futuro di Cristiano Biraghi, per il quale non sono arrivate proposte concrete nonostante i sondaggi.