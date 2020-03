Da risorsa a problema. I quaranta giorni difficili di Eriksen, quando la priorità era Vidal

A chi chiedeva ad Antonio Conte, a metà gennaio, se Christian Eriksen fosse vicino, il tecnico parlava dell'impossibilità di acquistarlo per la questione monetaria. Invece era convinto che sarebbe arrivato Arturo Vidal. E non in quel momento, bensì già dal primo gennaio, per mettere a posto il proprio centrocampo. A posteriori - sempre molto semplice parlarne - era un'evidente richiesta di priorità. Il cileno era il numero uno perché, pur scapestrato, considerato gestibile dall'allenatore interista.

ERIKSEN UN PROBLEMA? In questo momento è anche difficile capire se il danese è diventato un'istanza difficile da gestire. Non è un mediano, non è un centrocampista box to box (come si intende per una squadra che gioca a tre in difesa) è più un centrocampista offensivo, un trequartista dal piede sopraffino. Perfetto per un 4-2-3-1 o un 4-3-1-2, un po' meno per il 3-5-2 di Conte. Dopo quaranta giorni dal suo approdo sotto la Madonnina rischia di esserlo, pur consapevoli che è ancora ampiamente in rodaggio, che non è possibile tirare le somme dopo neanche un mese e mezzo, basandosi solo sulle esclusioni in quasi tutti i match.

UNA SOLA PRESENZA DA TITOLARE - Escludendo il doppio confronto con il Ludogorets, evidentemente non reale per la caratura dell'avversario, Eriksen è stato titolare una sola volta in campionato, contro l'Udinese. Prendendo anche un voto insufficiente perché danzava qui e là, quasi spaesato, come un cerbiatto arrivato da serie inferiori e non dalla Premier di indemoniato ritmo. Per il resto solo spezzoni, talvolta positivi (come contro il Milan, con la super traversa presa su punizione) talvolta no.