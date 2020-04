Da Romagnoli a Ibra, il Milan non vuole perdere i pezzi importanti. Le eccezioni sugli stipendi

La parola d’ordine in casa Milan - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è "eccezione". Il fondo Elliott punta all’autofinanziamento del club, ma con un taglio netto agli ingaggi (nessuno escluso) sarà difficile trattenere i migliori. Con alcune eccezioni, appunto.

Romagnoli - Gigio Donnarumma infatti non è l’unico elemento di spessore dell’attuale rosa milanista da confermare a ogni costo. È quello che guadagna di più (6 milioni di euro netti all’anno), quindi il più difficile da trattare, ma ci sono anche altri “pilastri” da provare a trattenere. Come il capitano Alessio Romagnoli, che ha uno stipendio da 3 milioni e mezzo (decisamente inferiore a quello del portiere) e che potrebbe facilmente accasarsi altrove.

Incognita Ibra - E poi c’è Ibrahimovic, per il quale - come per Romagnoli e Donnarumma - il Milan è pronto a una deroga al tetto ingaggi. Il fuoriclasse svedese ha firmato un contratto fino a giugno a circa 3 milioni di euro, e per un eventuale rinnovo si parlava di 4.5 milioni per la stagione intera. Poi è arrivata la pandemia a sconvolgere il mondo. Ma Zlatan è un elemento prezioso per la squadra. In questo caso, più che i soldi saranno decisive le ambizioni del club.