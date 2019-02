Da Romero a Favilli, l'operazione Genoa-Sturaro con la Juve è più ampia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando i riscatto di Sturaro da parte del Genoa, La Gazzetta dello Sport sottolinea come in molti abbiano ironizzato sul costo di un giocatore che quest’anno è stato bersagliato dagli infortuni e non ha ancora giocato un minuto. In realtà - si legge - l'operazione rientra in un discorso più ampio tra il Genoa e la Juventus, che intrattengono solidi rapporti di mercato. Paratici ha praticamente definito l’acquisto di Romero, difensore che arriverà a Torino in estate per ringiovanire il reparto. E avranno presto a titolo definitivo il centrocampista classe '98 Andrea Zanimacchia, arrivato in prestito per l’Under 23 in estate. Da ricordare anche il cambiamento nella formula del trasferimento del centravanti Andrea Favilli a Genova. Il prestito da annuale è diventato biennale, ma soprattutto al termine di questo biennio, il diritto di riscatto a 7 milioni si è trasformato in obbligo.