Da Ronaldinho a Douglas Costa e Arthur. Dal Gremio all'Europa, la fabbrica del talento

vedi letture

La storia del Rio Grande do Sul è generata dai conflitti. Uno stato contro il Brasile, autoproclamatosi indipendente, solitario. I Gauchos come uomini sulle rive di un fiume che scorre solo, forte, come il loro animo combattente. Per questo, per questa storia di viaggi lontani ore per raggiungere i centri gravitazionali del pallone come Rio de Janeiro, Sao Paulo e Minas, il Gremio di Porto Alegre ha dovuto pensare diversamente, come fatto dai concittadini e rivali dell'Internacional. Partendo realmente dai giovani, come sempre fatto nella loro storia. Partendo da ragazzi che da quell'identità regionale, nazionale, hanno voglia di sfidare il Brasile prima e il mondo poi.

Il Gremio di Porto Alegre ha dato alla luce alcuni dei talenti più brillanti del calcio mondiale. Gauchos come Ronaldinho Gaucho. Internazionali, come il biondo Arthur Melo, come il giocatore più amato della storia del club come il difensore e capitano Pedro Geromel, discendenti italiani. Poi Luan, Douglas Costa, Maicon, Lucas Leiva e una lunga lista di campioni che il club che ha preso l'ispirazione per una maglia unica nel suo genere dagli inglesi dell'Exeter City, ha lanciato nel globo.

Sono giocatori e storie diverse. In Ronaldinho c'è il Brasile delle spiagge. In Douglas Costa quello dei fiumi, della corsa per sopravvivere. In Lucas Leiva c'è una chirurgia asburgica, in Geromel un impeto italiano. E poi c'è Arthur Melo, che racchiude ha la sua Goias nei piedi e Porto Alegre nella mente. E' il più europeo dei centrocampisti brasiliani e il più sudamericano dei mediani del Vecchio Continente. Ha pochi difetti e il pregio, per il mercato italiano, di non esser stato capito fino in fondo a Barcellona. Lui, figlio di una squadra che è una nazione, contro tutti.