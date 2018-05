Da Ronaldo a Joao Mario: Lautaro Martinez e una '10' che pesa

Nelle prossime ore Lautaro Martinez sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter e le indiscrezioni dicono che sarà proprio l'argentino a vestire la maglia numero 10 dei nerazzurri nella prossima stagione. Il giovane classe 1997, che compirà 21 anni il prossimo 22 agosto, raccoglierà dunque un'eredità pesante, visto che nel calcio, da sempre, quel numero rappresenta tantissimo. Negli ultimi vent'anni, o qualcosa in più, sono stati nove i calciatori che hanno avuto l'onere e l'onore di vestirla e i risultati sono stati più o meno positivi.

Da Ronaldo, che la indossò soltanto nel suo primo anno a Milano, per poi passare alla nove, a Joao Mario, che l'ha portata nei suoi primi sei mesi all'Inter, ci sono stati poi Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Domenico Morfeo, Adriano, Wesley Sneijder, Mateo Kovacic e Stevan Jovetic, per parentesi non proprio indimenticabili, tolto qualche caso straordinario, tipo quello dell'olandese che guidò l'allora squadra di Mourinho al triplete.

Adesso la palla, e la maglia, passa a Lautaro Martinez e tutto il popolo nerazzurro spera che l'argentino possa indossare il numero più ambito per tanto tempo e da assoluto protagonista, per riportare il club in alto, già a partire dalla prossima stagione, quando dopo sei anni la squadra di Spalletti tornerà a calcare i campi della Champions League, con un nuovo 10.

97-98 Ronaldo

98-99 Baggio

99-00 Baggio

00-01 Seedorf

01-02 Seedorf

02-03 Morfeo

03-04 Adriano

04-05 Adriano

05-06 Adriano

06-07 Adriano

07-08 Adriano

08-09 Adriano

09-10 Sneijder

10-11 Sneijder

11-12 Sneijder

12-13 Sneijder-Kovacic

13-14 Kovacic

14-15 Kovacic

15-16 Jovetic

16-17 Jovetic

17-18 Joao Mario

18-19 Lautaro Martinez