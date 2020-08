Da Salto con furore: Cavani-Suarez, 773 gol in due. Le valigie in mano e la Juve che studia il colpo

Ventuno giorni. E qualche centinaio di metri di distanza. È tutto quello che, nel lontano 1987, separava Luis Suarez ed Edinson Cavani. I gemelli diversi del calcio uruguaiano, per incredibile volontà del destino nati l’uno accanto all’altro. Suarez il 24 gennaio, Cavani il 14 febbraio. Entrambi a Salto, cittadina di poco più di 100mila abitanti (ma nel 1987 non arrivava a 90 mila) che, nel Paese con la più alta concentrazione di talento calcistico al mondo, è riuscita a dare i natali a due grandissimi attaccanti. Anche se le rispettive vite, e carriere, hanno seguito vie parallele: Suarez è andato a Montevideo da bambino, Cavani da quasi adulto. Il Pistolero si è formato nel Nacional, il Matador nel Danubio. Luis è arrivato in Europa dall’Olanda, Edinson dall’Italia. Insieme hanno giocato soltanto con la maglia dell’Uruguay, la Celeste che è il loro tratto comune. Insieme alla capacità di fare gol.

771 in due. Guida Suarez, con le sue 418 reti in carriera (parliamo solo di club): l’attaccante del Barcellona è stato prolifico sin dalla più tenera età. Segue Cavani con 353 marcature: l’ex PSG ha scoperto la doppia cifra soltanto nel 2008, dopo i primi 18 mesi a Palermo da attaccante di movimento e fatica. Oggi vivono una situazione simile: entrambi hanno la loro valigia piena di gol in mano. Seppur con condizioni diverse: Suarez è ancora legato al Barça, Cavani ha salutato il Paris appena prima della cavalcata verso la finale persa in Champions. Ma entrambi porteranno i loro talenti altrove, e verosimilmente a costo zero. O quasi, perché i rispettivi ingaggi sono da star e comportano valutazioni non semplici. Anche per questo, sembrava fatta, rispettivamente con l’Ajax e col Benfica, ma oggi tutte le strade sembrano essersi riaperte. Soprattutto per Cavani, che col club di Lisbona pare aver rotto. Ci pensa la Juve, tra le altre: col Matador si sono annusati e non si sono piaciuti più di tanto, per un motivo o per l’altro. Suarez è un obiettivo con un altro fascino: con tanti interrogativi, perché passerebbe dalla corte di Messi a quella dell’altro imperatore CR7. Perché costa tanto, e nel pollaio non c’è solo Ronaldo ma anche Dybala. Perché è disponibile al sacrificio, ma meno del suo gemello diverso. Però, porta in dote la sua quota di gol, immensa. E in bacheca ha già la Champions, che non è poco. Ovunque andranno, sia lui che Cavani, a 33 anni faranno la fortuna di chi li prenderà.