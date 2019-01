© foto di DANIELE MASCOLO

Nervosismo, zero. Qualità, tanta. Per Kalidou Koulibaly è stata una serata da incorniciare a livello personale: la porta di Ospina è rimasta inviolata, il rendimento della difesa è stata di alto livello e dopo la nottataccia vissuta contro l'Inter, le risposte arrivate sul campo sono le migliori possibili. Le big europee che lo stanno seguendo avranno preso ulteriori appunti al riguardo, perché la prova di oggi è un ulteriore dimostrazione di come il difensore senegalese abbia compiuto un ennesimo step nella sua crescita: nello stesso stadio che lo aveva fischiato e fatto perdere i nervi, è arrivata una prova di spaventosa concretezza e fredda lucidità.

Lo stesso Ancelotti, a fine partita, si è espresso al riguardo "Rispetto all'Inter era totalmente diverso l'ambiente. Bello e corretto verso di me e verso Koulibaly. Un plauso a tutti i tifosi presenti oggi a San Siro". Ambiente o no, il Koulibaly visto oggi sul prato di San Siro è certamente la versione migliore possibile del centrale senegalese, che dopo l'incidente di un mese fa ha saputo prendere il meglio da una situazione grottesca e grazie a questo è diventato un giocatore ancora migliore. San Siro, che di grandi giocatori se ne intende, ha capito. E ha applaudito.

Vince l'equilibrio, nonostante Piatek. Rileggi la cronaca di Milan-Napoli 0-0