Da Santon-Icardi a Borja-Politano: altro cambio fatale nel Derby d'Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come quel 28 aprile che ha cambiato non solo la partita, ma le sorti della Serie A, un cambio ha deciso ancora una volta il Derby d'Italia. Il protagonista, lo stesso: Luciano Spalletti.

Il cambio Borja Valero per Politano ha tolto all'Inter un'arma in più davanti, un giocatore che aveva costretto Allegri a cambiare in corso d'opera gli esterni e che nel giro di un minuto quasi aveva mandato in rete due compagni di squadra. In pratica il più vivace del trio offensivo che ha visto un Perisic che dopo una buona partenza si era spento e un Icardi costretto a giocare di sponda, con Chielini e Bonucci abili nel contenerlo.

Otto mesi fa un altro cambio fece discutere: Santon per Icardi a sei minuti dalla fine con l'Inter in vantaggio per 2-1 e l'argentino autore di un gol. Il resto è storia: i nerazzurri abbassano il baricentro, la Juventus affonda proprio sul lato del terzino che si perde prima Cuadrado e poi Higuain. Finale: 2-3 per la Vecchia Signora, un risultato che varrà molto più dei tre punti ottenuti. Chiedere al Napoli, allora come stasera spettatore interessato dell'incontro.