Da Sarri a Saponara fino Rugani e Hysaj: Carli e le operazioni d'oro

© foto di Federico De Luca

Marcello Carli riparte da Cagliari. Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club sardo (che ieri aveva sollevato dall'incarico Giovanni Rossi) e dopo quasi una stagione ai box il dirigente è pronto a ricominciare in un club che gli chiederà di allestire una squadra che possa salvarsi senza troppi patemi d'animo. Un po' come a Empoli, dove la retrocessione dello scorso anno è costata molto cara allo stesso Carli che dopo una vita in azzurro ha lasciato il suo posto.

Nella sua carriera da direttore sportivo del club toscano, durata ben sette anni, i colpi a effetto - parlando comunque di una società con scarse risorse economiche - sono stati tanti, a cominciare da quello relativo a Maurizio Sarri, tecnico che in questo momento, dopo una lunga gavetta, si sta giocando lo Scudetto a Napoli, contro la Juventus. Il rapporto tra i due è ottimo e se l'allenatore è arrivato dov'è oggi lo deve sicuramente un po' anche a Carli, visto che è stato comunque il primo a dargli l'opportunità di sedersi su una panchina di Serie A.

Non solo Sarri però nel suo curriculum. Andando con ordine si può ravvisare come il dirigente sia riuscito quasi sempre a formare squadre con ottimi giocatori, presi in prestito, acquistati o portati a casa a parametro zero. Il primo è stato Francesco Tavano, nella stagione 2011-12, arrivato dal Livorno dopo aver concluso il suo contratto con i labronici. La stagione successiva fu invece il turno di Vincent Laurini, oggi alla Fiorentina, e Manuel Pucciarelli, mentre arrivò in prestito anche Simone Verdi dal Milan. Ottime operazioni anche quelle relative a Mario Rui, prelevato dal Parma, e Federico Barba, visto che in entrambi i casi l'Empoli ha poi fatto delle grosse plusvalenze. Parametro zero anche per Massimo Maccarone nella stagione 2014/15, così come Manuel Pasqual e Alberto Gilardino, arrivati nel 2016/2017. Nell'estate 2015 l'acquisto a titolo definitivo di Rade Krunic, ancora in forza all'Empoli e protagonista nell'attuale Serie B.

Il miglior colpo è forse però quello relativo a Riccardo Saponara, acquistato dal Milan e poi rivenduto alla Fiorentina, con il club viola che dovrà versare 9 milioni di euro nelle casse degli azzurri durante la prossima estate. Infine i prestiti e i giocatori presi nel settore giovanile: per il primo caso i nomi sono quelli di Luigi Sepe, Diego Laxalt, Matias Vecino e Piotr Zielinski, mentre nel secondo i più importanti sono Daniele Rugani, Elseid Hysaj e Lorenzo Tonelli.

Tommaso Giulini si è dunque affidato a un direttore sportivo che sa perfettamente come muoversi sul calciomercato, in tutti i sensi e in ogni tipo di operazione, con la speranza del popolo cagliaritano che il nuovo ds possa portare nuova tranquillità in ottica salvezza.