Da Sassuolo segnale di rinascita: dal Brescia ai primi allenamenti, prove di ripartenza

Piccoli segnali di ripresa in casa Sassuolo e nel calcio italiano. La scossa è arrivata da Sassuolo ed è un segnale e un simbolo importante: i neroverdi infatti erano stati gli ultimi a scendere in campo (al momento l'ultima partita di Serie A disputata rimane Sassuolo-Brescia 3-0 del 9 marzo) e sono stati i primi a riaprire le porte del proprio centro sportivo agli allenamenti individuali dei calciatori. Lunedì scorso, alle ore 9, il primo gruppetto formato da Filip Djuricic, Giangiacomo Magnani e Rogerio si è presentato al Mapei Football Center, il nuovo e blindatissimo centro sportivo neroverde, per iniziare la sessione individuale d'allenamento e per dare un segnale di speranza al calcio.

Si ritorna indietro, ai tempi dell'oratorio e dei campi polverosi quando si arrivava già cambiati. Bottiglia d'acqua personalizzata e nessuna doccia insieme: al termine dell'allenamento tutti in macchina e doccia a casa. "Vietatissimi abbracci, e strette di mano" è stato ricordato loro da addetto alla sicurezza, fisioterapista e medico, gli unici tre ad avere accesso all’impianto oltre ai giocatori. I calciatori si salutano da lontano, Giovanni Carnevali, amministratore delegato, e Andrea Fabris, segretario generale, osservano da lontano. Mister De Zerbi a casa perché, lo ricordiamo, si tratta di allenamenti singoli e volontari, non esiste alcuna 'lista dei convocati'.

Un po’ di stretching, qualche scatto, tattica zero. Un'oretta di allenamento e poi il cambio con un altro gruppetto. "Si allenano sei giocatori alla volta, con un solo preparatore atletico e un medico. Il tutto con il massimo isolamento e le massime precauzioni. I giocatori arrivano ogni 15 minuti, si portano l'acqua e si lavano a casa. E' talmente tanta la voglia di riprendere che c'è massima disponibilità da parte dei nostri atleti ad un ritiro lunghissimo in modo da finire la stagione. L'aspetto psicologico influisce, giusto iniziare piano in vista di un calendario che poi sarà pieno" le parole di Giovanni Carnevali a Radio Sportiva. A Sassuolo era finito il sogno della Serie A. Da Sassuolo la Serie A lancia il suo segnale di speranza e prova a ripartire.