Da Schick a Nzonzi, Petrachi spera nella Roma in prestito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il progetto di bilancio al 30 giugno 2019 della Roma vede un rosso di 24 milioni e a Trigoria la preoccupazione è che possa crescere visto il ribasso nei ricavi atteso senza la Champions League. Dunque ancora una volta l’asset fondamentale in casa giallorossa diventa quello del parco calciatori. In questi anni si sono avvicendati diversi diesse, da Sabatini a Monchi, passando per Massara, ma la policy aziendale è rimasta sempre la stessa. Comprare e rivendere facendo plusvalenza. Anche Petrachi non potrà scappare da questo, ma spera allo stesso tempo di poter contare su un aiuto in più che potrebbe arrivare dai giocatori girati in prestito negli ultimi giorni di mercato e sui quali pende un’opzione per il riscatto.

I PRESTITI - Da Schick a Nzonzi, passando per Coric, Gonalons e Karsdorp. Tutti insieme valgono un tesoretto da 54 milioni di euro. Il campione del mondo con la Francia, ad esempio, è già un leader nel Galatasaray e il club di Istanbul potrà riscattarlo a fine stagione versando ai giallorossi 16 milioni o aspettare un anno prolungando il prestito con 0,5 milioni e tenerlo pagandone 13. Più elevato il riscatto di Schick, il quale è stato convocato ora con la Repubblica Ceca, ma al Lipsia ha trovato poco spazio. Solamente nell’ultima giornata contro il Bayer Leverkusen è riuscito a fare il suo esordio disputando 27 minuti. Dovesse far bene a fine anno la società tedesca potrebbe trattenerlo versando 28 milioni di euro (29 in caso di qualificazione in Champions League). Discorso leggermente diverso per Coric e Gonalons su entrambi il riscatto diventa obbligatorio al verificarsi di determinate situazioni sportive. Se per il centrocampista francese, ora in forza al Granada, l’avvio di stagione ha regalato già tre gare di cui due da titolare, lo stesso non si può dire per il croato che ha collezionato 39 minuti. Da entrambi, però, potrebbero arrivare altri dieci milioni. Infine c’è Karsdorp. L’olandese è tornato al Feyenoord in prestito secco, ma le recenti prestazioni fanno ben sperare a Roma con gli olandesi già interessati a imbastire una trattativa.