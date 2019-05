Da Schmeichel a Vardy e Ulloa: che fine hanno fatto gli eroi di Leicester

Nella giornata di oggi il Leicester City ha ufficializzato il rinnovo di Christian Fuchs e gli addii che saranno in estate di Shinji Okazaki e di Danny Simpson. Ma che ne è di quelli splendidi campioni delle Foxes di Claudio Ranieri? Che fine hanno fatto tutti i giocatori della rosa del Leicester 2015/2016? Questo il destino, scelto, trovato, capitato, di tutti i protagonisti (e non) di quella stagione.

Kasper Schmeichel E' il portiere titolare del Leicester City anche oggi.

Mark Schwarzer Si è ritirato dopo il titolo vinto da secondo.

Ben Hamer Terzo portiere nella stagione del titolo, dal 2018 è riserva dell'Huddersfield.

Wes Morgan Ancora leader della difesa del Leicester, ha rinnovato fino al 2020.

Robert Huth Si è ritirato la scorsa estate, dopo altre due stagioni a Leicester.

Danny Simpson Oggi il Leicester ha comunicato che il terzino destro lascerà a fine stagione.

Ben Chilwell E' diventato il titolare del ruolo come terzino sinistro del club.

Christian Fuchs L'austriaco ha rinnovato oggi con il Leicester City fino al giugno del 2020.

Marcin Wasilewski Si è svincolato dal Leicester nel 2017. Tre mesi senza squadra, è andato al Wisla Cracovia. A 38 anni è in scadenza.

Yohan Benalouane Finì la stagione nella Fiorentina, non da protagonista ma da infortunato. Da questo gennaio è a Nottingham.

Ritchie de Laet Ha lasciato dopo il titolo: Aston Villa, Anversa, in questa stagione è volato in Australia al Melbourne City.

Liam Moore Nessuna presenza nella stagione del titolo, a gennaio andò in prestito a Bristol. Da quell'estate al Reading.

Danny Drinkwater E' passato a suon di milioni al Chelsea ma è finito ai margini dall'arrivo di Sarri.

Andy King Il trentenne di Barnstaple, prima alternativa nell'anno del titolo, è per la seconda volta in prestito allo Swansea.

Marc Albrighton Gioca sempre al Leicester, da titolare della formazione ora di Rodgers.

N'golo Kanté Campione del Mondo, è leader del centrocampo del Chelsea dopo esserlo stato di quel Leicester.

Daniel Amartey Arrivato a gennaio nell'anno del titolo, ora è un comprimario con le Foxes.

Nathan Dyer Era in prestito al Leicester City dallo Swansea. E' tornato ai Cigni gallesi.

Riyad Mahrez E' passato al Manchester City, non è titolarissimo con Guardiola ma il turnover del catalano lo porta spesso a giocare.

Gokhan Inler Ora trentaquattro anni, svizzero, è andato in Turchia: prima al Besiktas e poi al Basaksehir.

Jeff Schlupp Classe '92, l'esterno di Amburgo è dal gennaio del 2017 al Crystal Palace.

Matty James Era un comprimario in quel Leicester, lo è anche in quello di oggi.

Dean Hammond Ha risolto il contratto dopo l'anno del titolo dove era finito ai margini con Ranieri. Si è poi ritirato e ora segue i prestiti delle Foxes per le giovanili.

Jamie Vardy L'eroe del titolo si è confermato con la maglia delle Foxes dove continua a segnare. E' presenza fissa dell'Inghilterra.

Andrej Kramaric Prima alternativa nell'anno del titolo, è tornato all'Hoffenheim dove gioca dall'estate post vittoria.

Shinji Okazaki A lungo protagonista, in questa stagione non si è confermato ma oggi il Leicester lo ha ringraziato con una bella lettera: andrà via in estate.

Demarai Gray Da alternativa a protagonista assoluto. Nell'anno del titolo arrivò a gennaio, adesso è un titolarissimo.

Leonardo Ulloa L'eroe di quarta di copertina della stagione del titolo. E' tornato al Brighton, poi al Leicester, ora è in prestito al Pachuca in Messico.