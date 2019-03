© foto di Federico Gaetano

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa i conti in tasca al Milan, e spiega come arrivare tra le prime quattro è fondamentale anche per le casse del club. Gli introiti provenienti dalla partecipazione alla massima competizione continentale serviranno per rinforzare la squadra in modo massiccio. Il primo obiettivo del club rossonero è quello di riscattare Tiemoué Bakayoko dal Chelsea, poi sarà l'ora di acquistare un nuovo centrocampista. Piacciono in questo senso due calciatori del Sassuolo: Alfred Duncan e Stefano Sensi. In attacco, gli obiettivi sono quelli già emersi a gennaio: Allan Saint-Maximin del Nizza e Gerard Deulofeu del Watford.