Da Simeone a Solskjaer, da Zidane a Guardiola: quattro big in fila per Dybala

Dove potrebbe andare Paulo Dybala in caso di addio alla Juventus? E' la domanda che si pone Tuttosport oggi in edicola. I bianconeri chiedono non meno di 100 milioni per far eventualmente partire da Torino la Joya che però, stanca di sentirsi sul mercato, di non sentire la piena fiducia del club, potrebbe chiedere l'addio. Possibili destinazioni? Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid e Manchester United ma eventualmente in un'operazione che riguardi uno scambio.