Da Skriniar a Torreira: la top11 dei giocatori valorizzati da Giampaolo

Il futuro di Marco Giampaolo sembra lontano da Genova. Il tecnico della Sampdoria la scorsa settimana ha incontrato il presidente Massimo Ferrero e la dirigenza per esprimere le proprie sensazioni sul futuro prendendosi poi una settimana di tempo per riaggiornarsi. Negli ultimi giorni le voci che lo vedrebbero presto sulla panchina del Milan si sono sempre più infittite, nel frattempo il tecnico è salpato con il suo catamarano per le ferie ma non è escluso che nelle prossime ore si arrivi alla decisione definitiva. Nei tre anni passati in blucerchiato sono tanti i giocatori valorizzati dal mister di Giulianova. Proviamo a costruire un undici utilizzando il suo tradizionale modulo 4-3-1-2.

La difesa - Il pacchetto arretrato davanti ad Audero - portiere riscattato dal club per 20 milioni dalla Juventus - vede una linea a quattro con Bereszynski a destra, arrivato all’ombra della Lanterna per due milioni di euro e che sicuramente partirà ad una cifra maggiore, e Murru a sinistra, giocatore cresciuto sotto la gestione Giampaolo. I due centrali sono Skriniar - arrivato per 6 milioni e rivenduto all’Inter per 12 milioni più il cartellino di Caprari - e Andersen, ambito da diversi club anche del massimo campionato italiano.

Il centrocampo - Il terzetto di centrocampo è composto da Praet. Il belga è arrivato alla Samp per una cifra di 10 milioni con il ruolo di trequartista. Giampaolo lo ha impostato come mezzala e adesso il suo valore di mercato è quasi raddoppiato e probabilmente potrebbe anche lasciare Genova nel corso del calciomercato estivo. In cabina di regia ecco Lucas Torreira, ceduto l’anno scorso all’Arsenal per 30 milioni. Al suo fianco c’è Karol Linetty, centrocampista polacco arrivato per circa tre milioni.

L’attacco - In attacco c’è Duvan Zapata che ha ripreso a segnare in blucerchiato dopo il periodo in cui a Napoli non è stato utilizzato. Ora il colombiano in prestito biennale con diritto di riscatto all’Atalanta ha conquistato la Champions League. Al suo fianco c’è Schick che, arrivato da sconosciuto, si è guadagnato a suon di gol le attenzioni della Roma, dove però non ha replicato la stagione in Liguria. Alle spalle delle due punte Bruno Fernandes, costato complessivamente 7 milioni e ceduto a circa 9,5 allo Sporting Lisbona un anno dopo con 35 gettoni fra campionato e Coppa Italia, cinque gol e tre assist.

(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Skriniar, Andersen, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Zapata, Schick.