Da Smalling a Pedro: tutti i trasferimenti della Roma

C'è stato il brivido finale, ma alla fine la Roma è riuscita a riportare a Trigoria Chris Smalling. L'ufficialità dell'acquisto a titolo definitivo del difensore inglese è arrivata a sessione ampiamente conclusa, questione di verifiche e controlli per quel che riguarda il TMS. Ma alla fine Fonseca può riabbracciare quella che lo scorso anno è stata la vera e propria colonna difensiva della squadra. Prima di Smalling, erano arrivati nella Capitale Pedro, Kumbulla e Borja Mayoral. Quindi le uscite: tante e diverse, quelle concluse dalla Roma. Da Florenzi a Kluivert, tanti i giocatori di primo piano che hanno detto addio alla maglia giallorossa.

Le operazioni in entrata

Chris Smalling (D) (Manchester United) DEF

Borja Mayoral (A) (Real Madrid) PRE

Marash Kumbulla (D) (Hellas Verona) PRE

Henrikh Mkhitaryan (C) (Arsenal) SVI

Pedro (A) (Chelsea) SVI

Le operazioni in uscita

Diego Perotti (C) (Fenerbahçe) DEF

Justin Kluivert (A) (RasenBallsport Leipzig) PRE

Mirko Antonucci (C) (Salernitana) PRE

Ante Coric (C) (VVV-Venlo) PRE

Cengiz Ünder (C) (Leicester City) PRE

Alessandro Florenzi (C) (Paris Saint-Germain) PRE

Patrik Schick (A) (Bayer 04 Leverkusen) DEF

Alessio Riccardi (C) (Pescara) PRE

Aleksandar Kolarov (D) (Inter) DEF

Mert Çetin (D) (Hellas Verona) PRE

Daniel Fuzato (P) (Gil Vicente) PRE

Maxime Gonalons (C) (Granada) DEF