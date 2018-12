Da sogno ad alleato: Messi amore di Moratti a caccia degli Spurs

Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Lorenzo Di Benedetto

Massimo Moratti ci ha provato, o almeno ci ha pensato. L’ex numero 1 dell’Inter ha sempre amato le cose belle, calcisticamente parlando, e dopo aver portato Ronaldo il Fenomeno, da Barcellona a Milano nell’estate del 1997, ha avuto in mente di provare a fare lo stesso anche con Lionel Messi, in un mondo del pallone che è però cambiato troppo per poter pensare di poter fare un’operazione del genere. Adesso Moratti non è più il presidente dell’Inter, il Fair Play Finanziario ha messo alcuni paletti, finalmente abbattuti, al club di Suning e Cristiano Ronaldo ha chiamato la Pulce in Italia, ma almeno per il momento i nerazzurri devono pensare solo al campo e, magari, tifare proprio per Lionel Messi. Stasera la Pulce sarà alleato, contro il Tottenham scenderà certamente in campo, e se dovesse essere decisivo come all’andata, quando segnò uno doppietta, la squadra di Spalletti avrà molte più chance di accedere agli ottavi.

I sogni son desideri, di felicità, ma almeno per il momento lo stesso Messi può regalare un grande sorriso a tutto il popolo nerazzurre pur continuando a indossare la maglia del Barcellona. Icardi e compagni dovranno pensare solo a vincere, senza ascoltare le notizie provenienti dalla Catalogna, anche perché se le cose dovessero mettersi bene ci penseranno i 70.000 di San Siro a recapitare il messaggio alla squadra, a modo loro, con un boato che potrebbe essere ancora più forte di quello udito al gol di Vecino il 18 settembre scorso.