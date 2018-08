© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da sogno di mercato del Napoli a flop della Roma: dopo esser stato tanto inseguito Maxime Gonalons ha ballato una sola stagione in Serie A, peraltro non troppo bene. Un ambientamento non riuscito, un incedere troppo lento e un ambiente come quello di Roma con maggiori pressioni rispetto a Lione. Arrivato come alternativa a De Rossi, il francese non è riuscito a scalzare il capitano, anzi. La notte di Barcellona, dove contribuì alla disfatta del Camp Nou, ha messo la pietra tombale alla sua esperienza. Il restyling estivo nella mediana lo ha posto in cima alla lista dei partenti, trovando nel Siviglia un club disposto a puntare su di lui. E dire che il Napoli era disposto a offrire cifre a 7 zeri per strapparlo all'OL: altri tempi.