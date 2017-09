Da Sosa a Lichtsteiner: quante stelle per il mercato turco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato turco non conosce - ancora - sosta. Il gong sarà dato venerdì 8 settembre, praticamente più di una settimana dopo quello italiano, fermo dallo scorso 31 agosto. Ma non è detto che i club non possano influire ancora sulla nostra Serie A per rinforzare le proprie rose. Quasi tutti cercano José Sosa, centrocampista del Milan, che finora ha rifiutato tutte le offerte, nonché destinazioni, per rimanere in rossonero. Dopo un anno di difficoltà, l'argentino vorrebbe essere protagonista e vincere qualcosa con la maglia del Diavolo, magari guadagnandosi il rinnovo: 32 anni, 12 mesi di contratto, il Milan vorrebbe invece monetizzare. Poi c'è la questione Vainqueur: il centrocampista, ex Roma, si è trasferito all'Antalyaspor, con i giallorossi che guadagneranno 500 mila euro dal suo passaggio nella SuperLig turca.

Fuori dai confini nazionali c'è Nicolas Gaitan: il centrocampista dell'Atletico Madrid, ex Benfica, è stato offerto a quattro club della massima serie turca per quindici milioni di euro, una cifra risibile per un mercato davvero esagerato. Così come per Vietto, primo obiettivo del Fenerbahce. Clement Grenier non è riuscito a guadagnarsi la riconferma alla Roma, nella scorsa annata, e piace al Fenerbahce. Il Trabzonspor punta Maxi Olivera della Fiorentina. Infine Lichtsteiner: il difensore laterale svizzero è stato escluso dalla lista Champions dalla Juventus e vorrebbe cambiare aria, ma è molto difficile che i bianconeri decidano di privarsene.