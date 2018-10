Da Spalletti a Icardi: "Benvenuto Zhang, comandante dell'Inter"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Con un video diffuso tramite i canali ufficiali del club, Javier Zanetti, Luciano Spalletti e Mauro Icardi hanno voluto dare il benvenuto a Steven Zhang diventato ieri il nuovo presidente dell'Inter.

"È un privilegio lavorare con te e lo sarà ancora di più nei prossimi anni - ha detto il vicepresidente nerazzurro -. Quando l'Inter ha vinto, l'ha fatto con dei presidenti innamorato del club, della città e dei nostri tifosi tifosi. Non ci resta che tornare a vincere assieme. Sarai sempre di più un punto di riferimento per i nostri tifosi in Italia, in Cina e in tutto il mondo".

"Sei sempre stato per me quello che da questo momento sarai per tutti - ha sottolineato l'allenatore -. Ora che sei diventato ufficialmente il comandate del mondo interista, saremo ancora più uniti nella battaglia. Congratulazioni presidente e forza Inter".

"A nome mio e di tutti i miei compagni vorremmo darti il benvenuto, anche se sei con noi da tanto tempo - ha dichiarato il capitano -. E questo, nel nostro lavoro di ogni giorno, è fondamentale. Giocare per l'Inter significa cercare di fare felici tutti gli interisti, a cominciare dal presidente per poi arrivare a tutti i nostri fan del mondo. E saperti vicino ci dà ancora più sicurezza".