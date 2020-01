Da stasera può iniziare una nuova stagione per Federico Bernardeschi

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri lo ha sempre immaginato da mezzala e finalmente ha potuto provare il suo piccolo esperimento dal primo minuto. All'ultimo, per la cronaca, di un 4-0 rotondo: quello che la Juventus ha rifilato in Coppa Italia all'Udinese. Oggetto dell'esperimento, ovviamente, Federico Bernardeschi: l'ex Fiorentina è stato schierato interno destro in un centrocampo a tre con Bentancur e Rabiot. E ha convinto, anzitutto per qualità delle giocate: 20 tocchi in più del francese, sulla carta più abituato al ruolo, con una precisione nettamente maggiore. Ma anche per disciplina e diligenza: ha rispettato le consegne di Sarri, insistendo sul settore di centrodestra con poche variazioni sul tema. Ha tenuto la posizione, aiutato a fare da raccordo, convinto appunto. In una sfida particolare, tra due squadre entrambe rimaneggiate. Ma la sensazione è che, con Khedira out, Emre Can ai margini e lo stesso Rabiot mai convincente, possa davvero iniziare una nuova stagione per lui, dopo qualche delusione e diverse critiche ultime uscite.