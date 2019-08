Da Suso a Laxalt, fino a Donnarumma: il punto sul mercato del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan vuole muovere ancora qualche pedina, sia in entrata che in uscita. Numericamente però i rossoneri sono a posto, soprattutto dopo la mancata cessione di Franck Kessie: il Wolverhampton aveva offerto 30 milioni più 10 di bonus, l'ivoriano però ha chiesto un ingaggio da top, oltre 4 milioni a salire. Lì è finita la strategia milanista per il centrocampo.

CHI DEVE ANDARE VIA - Sicuramente un esterno a sinistra, meglio due. Detto che per Ricardo Rodriguez non sono ancora arrivate grosse offerte, c'è il nodo Laxalt: l'uruguaiano non vorrebbe andare via (come ribadito più volte) e non accetta opzioni come SPAL e Parma. Farebbe un discorso diverso per il Torino, ma per ora non c'è all'orizzonte un'offerta pronta. Invece Strinic, che comunque percepisce un milione e mezzo di euro, potrebbe andare proprio in Emilia, sponda ducale. Poi ci sarebbe la questione Donnarumma: il Paris Saint Germain non sta forzando, Raiola non impazzisce all'idea (ha Areola a Parigi, inutile spostarlo se non con uno scambio) costa oltre 50 milioni. Pista fredda. Un po' più calda quella che porta a Suso, ma la Fiorentina lo reputa molto complicato: più semplice per la Roma, ma dipenderà dai prossimi incastri.

CHI POTREBBE ARRIVARE - In primis una punta, anche se poi dipenderà dalle uscite. Correa continua a piacere ed è un obiettivo, nei giorni scorsi si è parlato anche di Matias Zaracho, seguito da Moncada in Argentina con il suo Racing de Avellaneda. Per la retroguardia potrebbe esserci un ulteriore acquisto - piace Lovren, ma non è l'unico nome, tutto dipende dall'addio di Musacchio - mentre la permanenza di Kessie chiude alle possibilità di arrivare a un altro centrocampista.