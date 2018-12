© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul mercato dell'Inter da La Gazzetta dello Sport. I due grandi obiettivi per il centrocampo restano Barella e Tonali. Per Barella il problema, tutt’altro che relativo, è la valutazione del Cagliari. Il presidente Giulini oggi vorrebbe una cifra vicina ai 50 milioni per sedersi a trattare, dopo che nella scorsa estate aveva attaccato al suo gioiello una targhetta virtuale da 40 milioni. E poi c’è Tonali: Cellino gongola, perché piace a tutte le big italiane e non solo. L’asta è aperta, ma per iscriversi servono di base 30 milioni.