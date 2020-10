Da Tonali a Paquetà: tutti i trasferimenti del Milan

Mercato ricco di colpi e colpi di scena, quello portato avanti dal Milan in queste settimane. L'ultima operazione definita in entrata ha regalato a Pioli un difensore del calibro di Diogo Dalot, mentre il colpo ad effetto è arrivato a inizio sessione con l'acquisto dal Brescia di Sandro Tonali, a lungo nel mirino di Juventus e Inter. In uscita si è cercato di svecchiare la rosa, con gli addii di Biglia e Reina, ma pure di sistemare quei giocatori che non avrebbero trovato spazio. Vedi Paquetà al Lione.

Le operazioni in entrata

Diogo Dalot (Manchester United) PRE

Jens Petter Hauge (A) (Bodo/Glimt) DEF

Ante Rebic (A) (Eintracht Frankfurt) DEF

Ciprian Tatarusanu (P) (Olympique Lyonnais) DEF

Sandro Tonali (C) (Brescia) PRE

Brahim Díaz (A) (Real Madrid) PRE

Pierre Kalulu (D) (Olympique Lyonnais) DEF

Simon Kjaer (D) (Sevilla) DEF

Alexis Saelemaekers (C) (Anderlecht) DEF

Le operazioni in uscita

Diego Laxalt (C) (Celtic) PRE

Paquetá (C) (Olympique Lyonnais) DEF

Tommaso Pobega (C) (Spezia) PRE

Lucas Biglia (C) (Karagümrük) SVI

André Silva (A) (Eintracht Frankfurt) DEF

Giacomo Bonaventura (C) (Fiorentina) SVI

Pepe Reina (P) (Lazio) SVI

Alessandro Plizzari (P) (Reggina) PRE

Ricardo Rodríguez (D) (Torino) DEF

Suso (A) (Sevilla) DEF