Da Top 3 d'Europa a colabrodo: la metamorfosi della difesa della Samp

Per fortuna che è arriva la pausa del campionato, per la Sampdoria. I blucerchiati anche oggi pomeriggio contro la Roma hanno dimostrato di essere in caduta libera. Fino alla partita contro il Milan i blucerchiati erano una bella realtà non solo in Italia, ma in tutto il Vecchio Continente. Nelle prime quattro giornate la squadra di Marco Giampaolo aveva subito appena quattro reti e solamente Liverpool e Manchester City nei principali campionati europei avevano una difesa migliore. Persino il Paris Saint-Germain che in Francia domina aveva subito di più. Una cerniera che aveva dimostrato grandissima abilità e resistenza, subendo solo un gol nella ripresa, quello di Brozovic nei minuti di recupero nel ko 0-1 contro l'Inter.

Da tre settimane la situazione non solo è cambiata, ma è precipitata. Le quattro reti subite oggi contro la Roma si sommano alle altre quattro incassate in casa contro il Torino e alle tre prese dal Milan, per un totale di 11 gol, sei dei quali nel secondo tempo. Vistoso il calo di Tonelli, pessimo contro il Torino e lasciato in panchina contro la Roma. Colley fatica di più e Andersen, per quanto di grande prospettiva, ha vissuto pomeriggi di sofferenza. Il problema più grande fin qui evidenziato è però è sulle corsie laterali dove Bereszynski e Murru sembrano entrati in un tunnel dal quale non riescono a uscire. È dalle loro parti che sono nate la maggior parte delle reti ed elementi come Suso, De Silvestri, El Shaarawy e Kolarov hanno fatto il bello e il cattivo tempo. E nemmeno con Sala le cose sono migliorate (vedere Milan-Samp).

La pausa arriva provvidenziale, anche perché al rientro c'è il Genoa. E può essere la svolta della stagione.