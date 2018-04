Da Totti a De Rossi, passaggio di consegne. Ieri si è chiusa un'epoca

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quella di ieri sera è stata una notte storica per la Roma e per i romanisti. Ribaltare una gara praticamente impossibile, contro dei marziani come Messi e Iniesta, nei quarti di finale di Champions League. Un martedì da Leoni, non visto dai tempi di Pruzzo e Grobelaar, quando i giallorossi arrivarono fino alla finale per poi perdere, in un Olimpico gremito. Una notte attesa 35 anni per una delle città più grandi del mondo che, calcisticamente, non ha quasi mai equilibrio, sempre sospesa tra l'isteria del dover dimostrare e l'incapacità di farlo.

Certo, i bagni nelle fontane ricordano tanto quello Scudetto del 2001 con Montella, Batistuta e Totti. Appunto, l'ex capitano è rimasto in tribuna a godersi una straordinaria affermazione dei suoi ex compagni, almeno fino alla scorsa stagione. Ora, è certamente un caso che la notte, straordinaria, sia arrivata dopo l'addio del numero dieci degli ultimi 25 anni - un Giubileo, visto che si tratta di Roma - e una sorta di affrancamento dalla città, almeno in termini dirigenziali e di pensiero. La permanenza di Di Francesco nonostante gli umori della piazza, la scelta di Monchi, la bizantina speranza di Pallotta, tutto concorre verso quella direzione.

In una notte, poi, De Rossi è diventata da capitan futuro a capitano (minuscolo), perché quello con la C maiuscola era in tribuna e, per un periodo, è stato la storia della Roma. Da ieri sera si apre un altro capitolo.