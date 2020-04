Da tre a cinque sostituzioni: l'IFAB deciderà a breve. Agevolazione per le big?

vedi letture

Sono ore decisive per la possibile decisione di portare a cinque il numero delle sostituzioni possibili in una gara, per squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si stanno infatti affrettando i tempi per la novità che, secondo il quotidiano, finirà per agevolare i grandi club, che possono contare su più giocatori competitivi in panchina. I cambi dovranno essere concentrati comunque in tre momenti, oppure all'intervallo. Infantino, presidente FIFA, ha affermato: "Si deve garantire la salute dei giocatori" e l'IFAB deciderà presto, per una modifica che sarebbe comunque temporanea.