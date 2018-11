Da ultima scelta a trascinatore: Cataldi rinasce alla 50esima in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando ha esordito in Serie A, dopo aver fatto la differenza con la Primavera, la Lazio sperava di aver trovato in Danilo Cataldi la futura bandiera biancoceleste. Promesse che non sono state mantenute forse anche per le troppe aspettative: una parentesi in un Genoa che stava naufragando e un Benevento allo sfascio totale per buona parte della stagione hanno contribuito in modo negativo a tarparne le ali. Per questo Danilo Cataldi si è ritrovato a fare ritorno alla Lazio quasi per caso, con un curriculum macchiato dalle ultime due stagioni che ne hanno reso difficile la ricollocazione. Proprio la SPAL, avversaria di oggi, poteva essere una destinazione, in qualità di contropartita per arrivare a Lazzari. Non è successo, è rimasto agli ordini di Simone Inzaghi indietro nelle gerarchie. Perché nel frattempo i biancocelesti hanno preso pure Milan Baldelj. Ironia del destino la rinascita è avvenuta proprio con la SPAL di Lazzari, nel giorno in cui gioco-forza il tecnico l'ha lanciato dal primo minuto, causa l'indisponibilità sia del croato che del titolare Lucas Leiva. La sua prestazione è stata la risposta migliore che si chiedesse: classe, personalità, grinta. Tutto. Cataldi non si è limitato a rimpiazzare i titolari, ha contribuito in modo decisivo alla straripante vittoria della Lazio. Suo il corner pennellato per la volée di Immobile, suo lo splendido gol del 3-1 da fuori area che chiude virtualmente l'incontro. Prima, durante e dopo il centrocampista ci ha messo le geometrie, la corsa, la gamba nei contrasti. Tutto questo nella sua cinquantesima presenza in Serie A, la prima da titolare in questa stagione. E potrebbe essere la sua svolta. A soli 24 anni ha ancora un futuro luminoso davanti.