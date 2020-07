Da un campione all'altro. Ribery su CR7: "Colpisce la sua voglia continua di migliorarsi"

"Cosa mi ha colpito in positivo del calcio italiano? Il fatto che qui si vive per il calcio, c’è un’attenzione incredibile, viene molto curata la tattica, gli allenamenti sono intensi, tutti sono molto preparati, si vede che è un Paese dove il calcio è molto importante". Parla così a La Gazzetta dello Sport il campione della Fiorentina, Franck Ribery: "La Juve in Champions? Non saprei, veramente. La Juve è una squadra molto forte ma in Europa non è mai facile, poi quest’anno ci sono ancora più incognite del solito. Ci sono squadre molto forti, come Real, City e ovviamente il Bayern.

E’ il campione più titolato della Serie A con Cristiano Ronaldo, cosa la colpisce del fenomeno portoghese?

"La grandissima fame. Ronaldo ha sempre voglia di migliorarsi, cerca sempre nuove sfide, non si accontenta mai, né in allenamento né in partita, è questo che fa la differenza".