Da un CR7 a un altro, lo Sporting CP vuole riportare a casa Cristiano Jr

Se Cristiano Ronaldo Sr sembra sicuro della sua permanenza a Torino per almeno un'altra stagione, in casa Juventus c'è un altro CR7 che potrebbe tornare alle origini della propria famiglia. Come riporta Correio da Manhã, infatti, i leoni biancoverdi vorrebbero riportare a Lisbona il figlio del campione portoghese: Cristiano Ronaldo Jr. Tanto da aver già contattato la madre del classe '85, grande tifosa del club, per provare a strappare alle giovanili bianconere il giovanissimo talento.