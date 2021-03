Da un Europeo all'altro: la Svezia convoca Ibra 1728 giorno dopo la sua ultima partita

Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. Quest'oggi, l'attaccante svedese è stato convocato per le sfide contro Georgia, Kosovo ed Estonia valide per la qualificazione a Qatar 2022.

Il ct Janne Andersson ha convocato Ibra per le prime gare valide per la qualificazione al prossimo Mondiale ma, soprattutto, per reinserirlo in gruppo in vista del prossimo europeo. La Svezia a giugno sarà nel girone con Polonia, Spagna e Slovacchia.

Da quanto tempo mancava? Per Ibrahimovic, è un ritorno in nazionale dopo quasi cinque anni. L'ultima partita è datata 22 giugno 2016, contro il Belgio. La Svezia, un punto in tre gare (fu sconfitta anche dall'Italia) non superò la fase a gironi dell'Europeo e dopo quella partita annunciò l'addio alla Nazionale. Un addio che s'è poi trasformato in un arrivederci, perché Ibra ora è pronto a tornare.