Da un rigore all'altro: pari Lecce con Mancosu, per fallo di mano di de Ligt

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pareggio immediato da parte del Lecce, ancora su calcio di rigore: stavolta è de Ligt a causarlo con un tocco di mano in area di rigore, dove la palla era filtrata in modo pericoloso. Paolo Valeri non ha dubbi e indica il dischetto: a centro area si presenta Marco Mancosu, che spiazza Szczesny e mette la palla alle spalle del portiere polacco.