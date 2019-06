Da un Verona all’altro. Hetemaj nel mirino dell’Hellas

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’esperto centrocampista del Chievo Verona Perpatim Hetemaj nella prossima stagione potrebbe giocare ancora in Serie A senza cambiare città. Il finlandese è infatti finito nuovamente nel mirino dell’Hellas, che lo aveva già cercato a gennaio, per rinforzare una mediana che perderà sicuramente Munari e Gustafson e probabilmente Colombatto. Lo riferisce Hellasnews.it ricordando che su Hetemaj da tempo c’è anche un’altra neo promossa come il Brescia.