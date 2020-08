Da una parte Neuer, dall'altra il palo: tante occasioni ma PSG-Bayern è 0-0 al 45'

Terminato qualche istante fa il primo tempo della partita più importante dell'anno nel calcio europeo, la finale di Champions League. E all'intervallo il punteggio tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco recita ancora 0-0.

Partenza abbastanza lenta quella cui si assiste a Lisbona, fino a che non prova ad accendersi la squadra francese: a ridosso del quarto d'ora Mbappe tenta di accendersi due volte a modo suo, rientrando sul destro da sinistra, ma trova in entrambe le occasioni fermato da un guardingo Kimmich. Le sensazioni dell'avvio trovano conferma al minuto 18, con la prima, enorme occasione per il PSG: Neymar arriva davanti a Neuer ma viene fermato due volte, al limite del miracolo.

A metà frazione, però, ecco la vigorosa reazione del Bayern Monaco. Con l'uomo più atteso, ovviamente Lewandowski: il polacco si gira e, quasi dal nulla, fa partire un destro sporco sul quale Navas non riesce ad arrivare. L'estremo difensore dei parigini, però, può tirare un sospiro di sollievo, grazie alla collaborazione del palo che impedisce il 16° centro stagionale di Lewa. Immediata la reazione PSG sul fronte opposto: scatta la staffetta di velocisti in contropiede, con Di Maria che però non ne approfitta, calciando alto col piede debole, il destro.

La partita a quel punto si accende alla grandissima, ma prima perde un protagonista: fuori Boateng per infortunio, sostituito da Sule, anche lui non al top. Quindi un'altra chance per parte, con Herrera che non centra lo specchio e ancora Lewandowski più pericoloso dei suoi, con Navas costretto a parare in due tempi il suo tentativo aereo. Scende in campo pure Orsato, che estrae il primo giallo al 27', con destinatario Davies. Da quel momento, però, i ritmi della contesa calano.

Finite qui le emozioni? No, perché Alaba combina un mezzo pasticcio e lancia i parigini verso la porta, ma Mbappe grazia Neuer con un tiro lento e centrale. Quindi c'è tempo anche per un rigore richiesto dal Bayern, ma Orsato non concorda con la gravità della caduta di Gnabry e sorvola. Finisce così il primo tempo, senza reti.